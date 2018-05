Wetter in NRW: Es wird wärmer, aber Gewitter drohen weiterhin

Wetter in NRW

Am Wochenende steigen die Temperaturen auf 26 Grad. Mit Gewittern ist zu rechnen (Archivbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf Die Temperaturen in NRW steigen zum Wochenende an. Doch es kann immer mal wieder Gewitter mit Sturmböen und Hagel geben.

In den nächsten Tagen wird es wärmer und sonniger in NRW. Es ist aber weiterhin mit Regen und Gewitter zu rechnen, sagt Meteorologe Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst.

Längere Gewitter möglich

Immer wieder kann es am Donnerstag und in den folgenden Tagen zu Gewittern und Schauern kommen. „Das kann dann schon einmal zwei bis drei Stunden anhalten“, sagt Ruppert. „Bis zur Mitte der kommenden Woche bleibt es so. Man kann von einer frühsommerlichen gewittrigen Wetterlage sprechen.“