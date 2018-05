NRW-Polizeiautos sollen "abspecken"

Düsseldorf Zu eng, zu klein, zu wenig Platz - die Ausrüstung der neuen Streifenwagen müsse um 30 Prozent reduziert werden, fordert die Gewerkschaft der Polizei. Ende des Jahres werden aber noch rund 600 der in der Kritik stehenden alten 3er BMWs an die Polizei ausgeliefert.

Doch was kaum einer weiß: Bevor überhaupt ein neues Dienstfahrzeug kommt, werden in diesem Jahr erst einmal noch mehr als 600 werksneue 3er BMW an die NRW-Polizei ausgeliefert. Und diese Autos müssen mindestens bis Ende 2021 gefahren werden. "Der Leasingvertrag läuft drei Jahre", bestätigt Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). "Ursprünglich sollten vom Land NRW 1845 der 3er-BMW geleast werden. Inzwischen ist die Zahl auf knapp 2000 erhöht worden", erklärt Mertens.

"Was aber auf gar keinen Fall raus darf, ist alles, was man zum Schutz benötigt - wie etwa die Schutzwesten", stellt er klar. Zudem müsste der Fuhrpark der Polizei deutlich größer werden. "Wir brauchen zehn Prozent mehr Autos als bisher. Wir stellen schließlich wieder mehr Polizisten ein. Dann muss auch dafür gesorgt werden, dass für sie Fahrzeuge vorhanden sind."

Wichtig sei auch der Mix der neuen Autoflotte. In der Stadt sei ein wendiges Fahrzeug gefragt. "Auf dem Land eher eines, in dem man viel unterkriegt und in dem man Platz zum Arbeiten hat", so Mertens. Ein Signal wäre es mit Sicherheit, wenn man den ein oder anderen Wagen mit einem Elektromotor anschaffte, der etwa für Dienstfahrten verwendet wird. Auch der Diesel sei nach wie vor gut.