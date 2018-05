Rathaus-Galerie in Hagen: Junge flüchtet vor Laden-Detektiv und springt acht Meter tief

Einkaufscenter in Hagen

Ein 13-jähriger hat sich in Hagen bei der Flucht vor einem Laden-Detektiv schwer verletzt. Er sprang von einer Rolltreppe rund sieben Meter in die Tiefe - und musste notoperiert werden.

Der Junge war am Mittwochabend gegen 19 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Hagener Rathaus-Galerie einem Laden-Detektiv aufgefallen. Demnach hatte er offensichtlich etwas gestohlen, berichtet ein Sprecher der Polizei. Der Detektiv verfolgte den Jugendlichen, der über eine Rolltreppe flüchtete.