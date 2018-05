Unfall in Porta Westfalica: Auto in Vorgarten - sechs Verletzte

Auto landet nach Kollision in Vorgarten

Sechs Verletzte in Porta Westfalica

Das Unfallauto steht im Vorgarten eines Hauses in Porta Westfalica. Foto: dpa/---

Porta Westfalica Bei einem Unfall in Porta Westfalica sind sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zwei Autos prallten aufeinander, einer der Wagen landete in einem Vorgarten.

Beim Zusammenprall mit einem anderen Auto ist der Wagen einer 29-Jährigen in den Vorgarten eines Hauses in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) katapultiert worden.

Sechs Menschen wurden bei der Kollision an einer Kreuzung zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach verletzte sich die 29-Jährige schwer, ihre 80 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. In dem anderem Wagen erlitt die 32 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen, drei Kinder wurden leicht verletzt.