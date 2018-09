Wegen Hambacher Forst: Lohnt es sich auf Ökostrom umzusteigen?

Düsseldorf Die Räumungsarbeiten am Hambacher Forst bringen viele Verbraucher zum Nachdenken: Kann man RWE boykottieren, indem man den Stromanbieter wechselt? Wir haben Udo Sieverding, den Bereichsleiter Energie der Verbraucherzentrale NRW gefragt.

Susanne Hamann (ham) schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft und NRW. Ihre Stimme ist außerdem in "Praktisch Faktisch" dem Wissenspodcast der Rheinischen Post zu hören.

Sieverding RWE selbst verkauft Strom jetzt schon nur noch über die Tochterfirma Innogy. Demnächst gibt die Firma den Verkauf an Verbraucher komplett auf, weil Innogy diese Geschäfte an Eon übergibt. Deshalb kann man mit einem Stromanbieter-Wechsel kaum Druck auf RWE aufbauen.

Sieverding Sagen wir so, ich würde jemandem, der mit dem Angebot der Stadtwerke zufrieden ist, nicht empfehlen zu wechseln. Viele Menschen beschweren sich beispielsweise gleichzeitig über den Abbau von Braunkohle und über den Netzausbau von Windkrafträdern. In so einem Fall fragt sich, warum man wechseln sollte. Wer aber lieber Strom von einem Ökostrom-Anbieter beziehen möchte, der soll das tun. Man sollte nur auf ein paar Dinge achten.