Bahnchaos zwischen Duisburg und Düsseldorf: Bekennerschreiben von Abschiebegegnern aufgetaucht

Düsseldorf Das Bahnchaos zwischen Düsseldorf und Duisburg könnte einen politischen Hintergrund haben. Abschiebegegner haben die Beschädigung einer Signalanlage jetzt für sich reklamiert. Aber ist das Bekennerschreiben echt?

Dem WDR liegt nach eigenen Angaben das Bekennerschreiben vor. Darin ist von einem „Angriff auf die Infrastruktur“ rund um den Düsseldorfer Flughafen die Rede. Die Verfasser kritisierten in dem Text die Abschiebepolitik der Bundes- und der NRW-Landesregierung. Um den reibungslosen Betrieb an Abschiebeflughäfen wie Düsseldorf zu stören, seien an mehreren Stellen in der Nähe Signalleitungen neben den Gleisen gekappt worden, heißt es laut WDR weiter.