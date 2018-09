Signal-Störungen bei der Bahn zwischen Düsseldorf und Duisburg: Verspätungen in NRW

Düsseldorf Eine Signalstörung am Montagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg führt zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen im Berufsverkehr. Zwischen Düsseldorf und Wuppertal gab es eine Streckensperrung.

Betroffen von der Störung - die laut Bahn auf Vandalismus zurückzuführen ist - sind der RE1, RE2, RE5, RE6, RE11, RB37 sowie die S-Bahnen S1, S6 und S11. Es könne dadurch zu Verspätungen und Teilausfällen der Züge kommen. Die Züge der Linie RB37 fallen derzeit ganz aus, RE1 und RE6 werden umgeleitet und fahren ohne Halt zwischen den Hauptbahnhöfen Duisburg und Düsseldorf. Auf den Linien S6 und S11 kommt es laut Bahn zu Verzögerungen. Züge der Linie S1 fahren abwechselnd auf dem Regelweg und werden in Düsseldorf-Unterrath bzw. Duisburg-Großenbaum gewendet.

Der Zuglauf der einzelnen Bahnen könne sich kurzfristig ändern. Reisende sollten ihre Verbindungen vor Abfahrt prüfen, so die Bahn. Derzeit lägen keine Informationen zur Dauer der Störung vor.

Auch zwischen Düsseldorf-Benrath und Langenfeld (Rheinland) gibt es am Morgen eine Signalstörung. Züge in Richtung Langenfeld werden umgeleitet, fahren ohne Halt bis Langenfeld. Reisende sollten gegebenenfalls Züge der Gegenrichtung nutzen, um ihr Ziel zu erreichen, so die Bahn. Betroffen sind hier die S6 und die S68.