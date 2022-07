Konzert auf Schalke : Diese Songs spielten die Rolling Stones in Gelsenkirchen

Foto: Christoph Reichwein (crei) 11 Bilder So war das Rolling-Stones-Konzert in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Am Mittwochabend war es endlich soweit: Vor rund 50.000 Fans spielten die Rolling Stones in der Veltins Arena auf Schalke in Gelsenkirchen. Welche Songs dort auf der Setlist standen, sehen Sie hier im Überblick.

Durch ganz Europa verläuft die Tour der Rolling Stones, und kaum hat Sänger Mick Jagger am Dienstag seinen 79. Geburtstag gefeiert - im Breidenbacher Hof in Düsseldorf - schon ist auch das Konzert in Gelsenkirchen am Mittwoch vorüber.

Was bleibt, ist die Setlist des Rolling Stones-Konzerts in der Veltins Arena auf Schalke. Hier ist der Überblick über die Songs, die die Rock’n’Roll-Veteranen spielten, nachdem zunächst eine Hommage an den verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts über die Stadionleinwände flimmerte.

Setlist vom Rolling Stones-Konzert in Gelsenkirchen am 27. Juli 2022

Street Fighting Man

Let's Spend the Night Together

Tumbling Dice

Out of Time

Wild Horses

You Can't Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

Slipping Away (gesungen von Keith Richards)

Connection (gesungen von Keith Richards)

Miss You

Midnight Rambler

Paint It Black

Start Me Up

Gimme Shelter

Jumpin' Jack Flash

Zugabe:

Sympathy for the Devil

(I Can’t Get No) Satisfaction

(peng)