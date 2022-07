Rolling Stones in Gelsenkirchen : Und plötzlich ruft Mick Jagger an

Foto: Christoph Reichwein (crei) 11 Bilder So war das Rolling-Stones-Konzert in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Die Rolling Stones gaben am Mittwoch im Rahmen ihrer „Sixty“-Europatournee ein bejubeltes Konzert in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Ihre Nächte verbrachten die Altrocker allerdings in einem Luxushotel in Düsseldorf. Und mussten feststellen: Auch Legenden stehen im Stau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rolling Stones sind auf Tour - standesgemäß im Privatjet. Dass der aber auch nicht weiterhilft, wenn man über die meistbefahrene Autobahn im Ruhrpott von Düsseldorf nach Gelsenkirchen will - und das auch noch im Berufsverkehr - erfuhren jetzt auch die Musiker.

Bei der Verkehrspolizei Gelsenkirchen ging am frühen Mittwochabend ein Anruf ein. Der genaue Wortlaut ist nicht überliefert, jedoch ging es um die pünktliche Ankunft der Band zu ihrer eigenen Show. Da es relativ voll war, wurde um eine Polizeieskorte gebeten. Die kam natürlich und brachte das Auto mit den verdunkelten Scheiben schnell über die Autobahn - allerdings nicht über den Standstreifen, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. In Gelsenkirchen selber wurde es dann schon etwas aufregender: Da natürlich neben der Band auch zahlreiche Fans auf dem Weg zur Arena waren, musste die Streife „das ein oder andere Mal schon das Blaulicht einschalten und vom Sonder- und Wegerecht Gebrauch machen“, so der Sprecher.

Zum Glück für die fast 50.000 Fans kamen Mick Jagger und Co. so noch pünktlich in der Veltins-Arena an, wo der Frontmann, der gerade seinen 79. Geburtstag in Düsseldorf feierte, das 117. Deutschland-Konzert der Rock-Legenden mit dem Hit „Street Fighting Man“ eröffnete.

(toc)