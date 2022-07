Tour durch NRW und die Niederlande​: Radler demonstrieren für Frieden in Ukraine und Abrüstung​

Dortmund Die Radtour soll vom 30. Juli bis 7. August von Kerpen und Aachen über Mönchengladbach, die Deutsche Kriegsgräberstätte Ysselsteyn, Volkel in den Niederlanden, Xanten und Bocholt bis ins niederländische Enschede führen. An vielen Etappenzielen seien Kundgebungen geplant.

Mit einer mehrtägigen Radtour durch Nordrhein-Westfalen und die Niederlande protestieren Friedensaktivisten für einen Waffenstillstand in der Ukraine, Abrüstung und Klimaschutz. „Eine zunehmende Aufrüstung und immer mehr Rüstungsausgaben in den letzten Jahren haben diesen Krieg nicht verhindern können“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) NRW, Joachim Schramm, am Donnerstag in Dortmund mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Er forderte „mehr Gespräche“ mit Russland und „konkrete Vereinbarungen, um zum Frieden zurückzukehren“.