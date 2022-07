„SIXTY“-Europatour : Das war die Setlist von den Rolling Stones in Paris

Gelsenkirchen Die „Rolling Stones“ feiern ihr 60-jähriges Jubiläum und sind einmal mehr auf großer Tour in Europa. Welche Songs sie auf ihrem letzten Konzert spielten und wie die Setlist in Gelsenkirchen aussehen könnte, sehen Sie hier im Überblick.

Die SIXTYS-Tour der Rolling Stones durch ganz Europa läuft und neigt sich bereits dem Ende zu. Nur noch zwei Konzerte, bis die Rock-Ikonen Mick Jagger, Keith Richard und Ronnie Wood wieder die Heimreise antreten werden. Und eines davon ist in Deutschland: Am 27. Juli 2022 spielen die Stones in der Veltins Arena in Gelsenkirchen. Welche Lieder dort genau gespielt werden, ist bisher zwar noch nicht bekannt, allerdings kann die Setlist vom Konzert in Paris ein Hinweis darauf sein, worauf sich Fans und Konzertbesucher in Gelsenkirchen freuen können.

Aktuellste Setlist vom Konzert im Hippodrome ParisLongchamp in Paris, Frankreich (23. Juli 2022)

Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Tumbling Dice

Like a Rolling Stone

Out of Time

Wild Horses

You Can't Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Women

You Got the Silver

Happy

Miss You

Midnight Rambler

Paint It Black

Start Me Up

Gimme Shelter

Jumpin' Jack Flash

Sympathy for the Devil

(I Can't Get No) Satisfaction

