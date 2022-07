„Anlassbezogenene Corona-Tests“ : NRW-Regierung empfiehlt zum Schulstart wieder das Maskentragen

Zum Schulstart in NRW am 10. August empfiehlt die NRW-Regeriund den Schülern wieder das Maskentragen. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Knapp zwei Wochen vor dem Ende der Sommerferien in NRW hat die Landesregierung ihre Festlegungen zur Corona-Eindämmung an den Schulen veröffentlicht. Es gelte die Empfehlung, eine Maske zu tragen.

Das erklärte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Ergänzt werde dies mit „anlassbezogenen Tests“ der Schülerinnen und Schüler sowie aller Mitarbeitenden der Schulen. Mit diesen Maßnahmen „stärken wir in dieser Phase der Pandemie bewusst die Eigenverantwortung vor Ort“, erklärte Feller.

In Nordrhein-Westfalen beginnt die Schule wieder am 10. August - damit hat das bevölkerungsreichste Bundesland in diesem Jahr das früheste Ferienende. Am 15. August startet dann die Schule in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Zum anlassbezogenen Testen führte das NRW-Schulministerium aus, dass die Kinder und Jugendlichen bei typischen Corona-Symptomen zu Hause einen Selbsttest machen sollen. Eine Testung in der Schule sei nur noch vorgesehen, wenn „offenkundig typische Symptome vorliegen“ und zu Hause kein Test möglich war oder wenn die Symptome erst im Laufe des Schultags auftreten oder deutlich schlimmer werden.

„In allen Fällen gilt: Ist der Test negativ, können die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen beziehungsweise ihren Schultag fortsetzen“, fügte das Ministerium hinzu. Die Tests für Zuhause würden von den Schulen ausgegeben. Am ersten Schultag nach den Ferien sei eine Testung in der Schule möglich.

Weiterhin gültig seien zudem „die an den Schulen bereits eingeübten Regeln zur Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz, vor allem durch regelmäßiges Lüften der Klassen- und Kursräume“, erklärte das Ministerium weiter. „Um die Schulen hierbei zu unterstützen, wird das Land die Anschaffung von CO2-Messgeräten ermöglichen, die vom Corona-Expertinnen- und Expertenrat der Bundesregierung empfohlen werden.“

Die Schulen könnten nunmehr „den Start ins neue Schuljahr bestmöglich vorbereiten“, befand Ministerin Feller. „Sollte es die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens im Herbst und Winter erfordern, so werden wir die Regelungen in enger Abstimmung mit den am Schulleben vor Ort Beteiligten anpassen und weiterentwickeln.“

(bsch/AFP)