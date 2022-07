Wipperfürther Musiksommer : „Hard Enough“ spielen auf dem Marktplatz

Die Wiehler Rockband „Hard Enough“ gastiert am Samstag in Wipperfürth. Foto: Hard Enough

Wipperfürth Die Wirte am Markt der Hansestadt Wipperfürth freuen sich am Samstagabend auch auf viele Gäste aus dem Umland, wenn die Wiehler Band „Hard Enough“ spielt.

Sänger Charly, Gitarrist Axel, Bassist Frank und Drummer Andy verstehen sich zwar als klassische Rock-Cover-Band, wagen sich aber auch an Songs heran, die das Publikum nicht unbedingt im Repertoire einer Rockband vermutet – so findet sich zum Beispiel auch John Denver auf der Setlist, heißt es in der Ankündigung. Mit im Gepäck sind aber immer auch Klassiker von Bands wie AC/DC, den Beatles, Guns n‘ Roses oder Deep Purple. Das Konzert startet wie alle anderen Auftritte auch um 19.30 Uhr, der Biergarten auf dem Marktplatz öffnet von 18 bis 23 Uhr. Die Gäste sitzen entweder dort oder in den Biergärten der umliegenden Gaststätten. Für das leibliche Wohl sorgt ein großer Schankwagen, der durch die Wirte am Markt betrieben wird.