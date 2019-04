Medienbericht : Manuel Neuer bekommt NRW-Landesverdienstorden verliehen

Düsseldorf Manuel Neuer erhält einem Medienbericht zufolge den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Damit wird der Fußballer für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

Wie die Zeitung am Montag berichtet, wird der Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und des FC Bayern am Rande des Bundesligaspiels am kommenden Sonntag zwischen Fortuna Düsseldorf und den Münchnern für sein vorbildliches soziales Engagement ausgezeichnet. Die Auszeichnung soll ihm demnach NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) überreichen.