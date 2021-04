Quartiersarbeit in Neuss : Am 1. Juni öffnet der Lotsenpunkt in Grimlinghausen

Am 1. Juni öffnet der Lotsenpunkt in Grimlinghausen

Neuss Wie Michael Theven, der Leiter des Sozialamtes der Stadt, jetzt dem Ratsausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung mitteilte, steht die Einrichtung eines zehnten Lotsenpunktes für Grimlinghausen und Uedesheim unmittelbar bevor.

Die Lotsenpunkte sollen als quartiersnahe Anlaufstellen vor allem älteren Mitbürgern Unterstützung anbieten, Kontaktmöglichkeiten schaffen und die Teilnahme an Angeboten im Quartier erleichtern. Die evangelische Kirche (Diakonie) und ihre katholische Schwester (Caritas) haben Lotsenpunkte schon länger im Programm. Aber: Vor fünf Jahren gab es gerade einmal zwei Lotsenpunkte, in Grevenbroich und in Erfttal. Seitdem die Stadt Neuss das Konzept fördert, ist die Anzahl der Lotsenpunkte emporgeschnellt. Heute gibt es diese Beratungs- und Teilhabemöglichkeit neben Erfttal auch in Meertal, Allerheiligen, Holzheim, Weckhoven, Reuschenberg, Furth, Stadionviertel und Stadtmitte. Der dann zehnte Lotsenpunkt ist mit dem Starttermin 1. Juni in Grimlinghausen/Uedesheim geplant.