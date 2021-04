Grünflächen in Neuss : Neupflanzungen von Bäumen werden immer teurer

Neuss Zwar hat die Stadt in 2020 mehr Bäume nachgepflanzt als im Durchschnitt der Jahre zuvor. Aber die Kosten hierfür steigen – auch mit Blick auf die Baumarten.

Gute Nachrichten sollte man bei der Thematik zu schätzen wissen – denn all zu viele gibt es von ihnen nicht. Schließlich machen die veränderten klimatischen Bedingungen auch den Neusser Bäumen von Jahr zu Jahr ordentlich zu schaffen. Wie bereits in den Vorjahren, musste auch im Jahr 2020 ein erheblicher Abgang an alten Bäumen durch den trockenen und teils heißen Sommer verzeichnet werden. Insbesondere alte Bäume sind nicht mehr in der Lage, den in den Sommermonaten sinkenden Grundwasserhorizont zu erreichen und sterben nach dem dritten Stressjahr in Folge ab.