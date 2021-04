Discounter in Neuss : Zeugin will Ladendieb aufhalten und verletzt sich leicht

Neuss Weil eine Kundin einen Unbekannten aufhalten wollte, nachdem sie ihn beim Klau von alkoholischen Getränken beobachtet hatte, wurde sie leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Hinweise.

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Euskirchener Straße gerufen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hat eine Kundin gegen 19 Uhr einen unbekannten Mann beobachtet, der in seiner Jackentasche alkoholische Getränke versteckte. Ohne sie zu bezahlen, habe er den Discounter verlassen. Die Kundin habe eine Mitarbeiterin informiert, die die Polizei alarmierte. Vor dem Laden habe die Kundin versucht, mit Hilfe von Passanten den Ladendieb festzuhalten. Der Mann konnte sich losreißen und habe dabei die Kundin leicht verletzt. Er sei in Richtung Euskirchener Straße davon gelaufen.