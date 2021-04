Polizei in Neuss ermittelt : Räuber-Duo stiehlt wertvolle Pokémon-Sammelkarten

Polizei in Neuss ermittelt

Neuss Über eine Kleinanzeige wollte ein Ehepaar die Sammelkarten in Neuss verkaufen. Doch der Kaufinteressent erschien mit einem Komplizen – die beiden jungen Männer ließen die Karten mitgehen.

Unbekannte haben am Donnerstagabend insgesamt 16 „Pokémon“-Sammelkarten, die einen hohen Wert haben sollen, gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Ehepaar an der Straße „Am Palmstrauch“ um 20.30 Uhr auf einem Parkplatz mit einem vermeintlichen Kaufinteressenten getroffen, der sie aufgrund einer Kleinanzeige kontaktiert hatte.

Der etwa 25 Jahre alte Mann erschien zunächst alleine und ließ sich die Karten zeigen, die sich im Auto befanden. Dann wollte er sie sich außerhalb des Wagens anschauen, was der Besitzer verneinte. Darüber stritt man sich, als ein zweiter Mann erschien und den Verkäufer gewaltsam anging. Sein Komplize griff sich die Tasche mit den Karten, beide flüchteten in Richtung „Am Palmstrauch“. Dann stiegen sie in einen silbernen Kleinwagen.