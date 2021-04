Neuss : Streit unter Autofahrern endete mit einem Schwerverletzten

Neuss Ein 27-Jähriger erlitt einen Schienbeinbruch, nachdem ihn ein Autofahrer erfasst hatte. Dem war ein Streit verausgegangen, sagt die Polizei.

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern an der Hellersbergstraße endete Sonntagnacht für einen 27-jährigen Neusser im Krankenhaus. Der Streit der beiden Fahrzeugführer hatte vermutlich, so sagt die Polizei, bereits am Neusser Hauptbahnhof begonnen. An der Kreuzung Düsseldorfer Straße/ Rheintorstraße soll zunächst eines der beteiligten Fahrzeuge eine Verkehrsinsel überfahren und dabei ein Verkehrszeichen beschädigt haben. Im weiteren Verlauf der Fahrt touchierten sich die Autos auf der Hellersbergstraße, bevor beide Fahrer dann in einem Wendehammer anhielten. Hier soll der Beifahrer eines VW Touran den Fahrer eines VW Golf mit einem Messer bedroht haben. Nach einem Wortwechsel entfernte sich der Touranfahrer und erfasste den 27-jährigen Neusser. Der erlitt dabei einen Schienbeinbruch und wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.