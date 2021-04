Einsatz in Neuss : Papier brennt auf Förderband

Brand auf Mülldeponie: Elf Mitarbeiter bekommen Rauchgas ab. Foto: Christoph Kleinau

Grefrath Elf Mitarbeiter der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) bekamen am Mittwochnachmittag Rauchgas ab, als es in einer Halle auf der Mülldeponie in Grefrath aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand kam.

Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, der aber keine weiteren Maßnahmen einleiten musste. Das Feuer war gegen 14.30 Uhr auf einem Förderband in einer Halle entstanden, wo das Altpapier aus dem Rhein-Kreis sortiert, zerkleinert und für das weitere Recycling verpresst wird. Der Brand war schnell gelöscht, doch wegen der Suche nach Glutnestern stand die Anlage vorerst still. Die Wehr war auf die Nachricht „Hallenbrand“ hin vorsorglich mit vier Löschzügen und 36 Einsatzkräften ausgerückt.

(-nau)