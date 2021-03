Ermittlungen in Neuss : Fünf Menschen nach Unfall an der Anschlussstelle Uedesheim verletzt

Polizei und Rettungskräfte rückten am Sonntag zu einem Unfall in Höhe der Autobahnanschlussstelle Uedesheim aus. Dort war es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen.

Polizei und Rettungskräfte rückten am Sonntag (28.03.), gegen 13:50 Uhr, zur Bonner Straße (B9), aus. Das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Golf die Bonner Straße von der Koblenzer Straße kommend in Fahrtrichtung Kölner Straße. An der Einmündung der Autobahn habe er beabsichtigt, bei Grünlicht zeigender Ampel geradeaus weiterzufahren. So gab er es später gegenüber der Polizei an. Dann sei ein entgegenkommender Wagen plötzlich nach links abgebogen, so dass es zum Zusammenstoß kam.