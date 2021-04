Vor-Ort-Politik in Neuss : Bezirksausschuss beteiligt vier Stadtteil-Initiativen

Grimlinghausen In keinem anderen Ortsteil war länger und lauter nach einer eigenen Ortsvertretung gerufen worden als in Grimlinghausen, jetzt ist sie da.

Am Dienstagabend konstituierte sich der Bezirksausschuss VI, so die amtliche Abkürzung, der allerdings auch für Erfttal und Gnadental zuständig sein wird. Und 35 Zuschauer schalteten sich in die Video-Konferenz aus dem Ratssaal ein, um diesen Auftakt zu beobachten – und mit vielen Beiträgen in der Einwohnerfragestunde zu gestalten.