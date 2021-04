Wir für Grimlinghausen : Initiative bepflanzt Kübel am Rheinufer in Neuss

Die Initiative „Wir für Grimlinghausen“ trifft sich an der Rheinuferstraße zu einer Pflanzaktion. Foto: L. Baten Foto: Ludger Baten

Grimlinghausen Neuss, die Stadt am Rhein, hat ihre schönste Strompromenade in Grimlinghausen. Dorthin lockte die Aprilsonne gestern am Spätnachmittag die Spaziergänger, von denen sich viele verdutzt die Augen rieben und nicht mit Lob sparten: „Pflanzen für Grimlinghausen – wie schön.“

Eine Hängebirke, dazu Stiefmütterchen, Waldsteinia und Efeu schmücken fortan den großen Pflanzkübel an der Rheinuferstrasse, vis-à-vis der Kasterstraße.

Großer Bahnhof für eine kleine, aber sympathische Geste. Wer dahinter steckte, verriet ein Plakat: die Initiative „Wir für Grimlinghausen“. Die überparteiliche Gruppierung wollte im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des neuen Bezirksausschusses ein optisches Zeichen setzen. „Mögen unsere Ideen im Bezirksausschuss ebenso auf fruchtbaren Boden fallen“, sagte Jennifer Wahle von der Initiative mit einem Augenzwinkern in Richtung der politischen Parteien, während sie Stiefmütterchen in die Erde brachte. Für die fachkundige Anleitung und Umsetzung sorgte Gärtnermeister Stephan Hilgers, der zu den bekannten Gesichtern des Ortes gehört. Damit Baum und Blumen gedeihen, werden Mitglieder der Initiative „Wir für Grimlinghausen“ das Gießen übernehmen.