Streetart in Neuss : Graffiti-Tour durch die Stadt

Neuss Die Alte Post an der Neustraße ist das Zentrum der Neusser Graffiti-Kunst. Dort lehren inzwischen Größen wie Kj263 oder Oldhaus, wie sich Bilder am besten an Wände in Neuss sprühen lassen.

Von Helga Bittner und Melanie Zanin

Dass nicht nur diese beiden genau um den künstlerischen Aspekt ihrer Arbeit wissen, zeigt auch die schon recht alte „Hall of Fame“ am Konrad-Adenauer-Ring.Salonfähig wurden Graffiti-Künstler vor allem dank der Ausstellungen in der

Alten Post, geholt und gefördert unter anderem vom städtischen Kurator Klaus Richter.

