1768 Infizierte im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Corona-Todesopfer steigt auf 309

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1 768 Personen (Vortag: 1774) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 66 (Vortag: 64) von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 147,0.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 85.232 Testungen (Vorwoche: 61.548) durchgeführt. Hierbei waren 342 (Vorwoche: 156) Ergebnisse positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 2 523 PCR-Testungen (Vorwoche: 2 010) vorgenommen worden. Seit dem 11. März 2020 wurden dort insgesamt 69.590 PCR-Testungen durchgeführt, von denen bislang 10.454 positiv waren. Der Kreis weist darauf hin, dass diese Zahlen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen umfassen.