Psychisch kranker Häftling Otto Krüger geflohen : Was den Maßregelvollzug vom Gefängnis unterscheidet

Düsseldorf/Köln Immer, wenn einem psychisch kranken Straftäter die Flucht gelingt, werden die Sicherheitsmaßnahmen der Klinik infrage gestellt. Aber wie funktioniert der sogenannte Maßregelvollzug eigentlich, und wie lange dauert es, bis ein Patient ohne Aufsicht „raus“ darf?

Wer kommt in den Maßregelvollzug?

Warum gibt es den Maßregelvollzug?

Wie lange bleiben Straftäter in Haft?

Wo gibt es in NRW entsprechende Kliniken?

In NRW stehen an 14 Standorten spezielle Kliniken für den Maßregelvollzug: in Haldem, Rheine, Münster, Bedburg-Hau, Lippstadt, Herne, Marsberg, Dortmund, Essen, Duisburg, Viersen, Langenfeld, Köln und Düren. Weitere fünf Standorte sind in Planung in Hörstel, Haltern am See, Lünen, Wuppertal und Reichshof.