Fußball-Landesliga : Neuer Co-Trainer der HSG kickte einst in Kapellen

Neuer Co-Trainer der HSG kickte einst in Kapellen

Holzheim Patrick Becker schließt sich dem Landesligisten Holzheimer SG an. Das Fußballspielen lernte er beim benachbarten SC Kapellen, bevor er sein Glück bei anderen Oberligisten suchte. Jetzt kehrt er nicht nur sportlich in den Rhein-Kreis zurück.

Die Spielzeit 2020/21 ist definitiv zu Ende, doch die Holzheimer SG gibt weiter Gas. Unter Coach Hamid Derakhshan ist der Fußball-Landesligist schon seit Monaten dabei, sich personell stärker aufzustellen, eiste sogar Routinier Stephan Wanneck vom einstmals übermächtigen Lokalrivalen SC Kapellen los. Auch Patrick „Paddy“ Becker könnte mit seinen 31 Jahren noch auf dem Platz stehen, doch der mit hoher Spielintelligenz ausgestattete „Sechser“ hat seine Karriere beendet. An der Reuschenberger Straße ist er als Co-Trainer gebucht, soll seine Erfahrung an die in großen Teilen noch sehr junge Mannschaft weitergeben.