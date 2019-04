Psychisch kranker Häftling auf der Flucht : „Er ist nicht mal schwarz gefahren“

Köln Seit Sonntag ist ein Häftling aus Köln auf der Flucht - bereits zum zweiten Mal. Laut Landschaftsverband Rheinland geht jedoch keine akute Gefahr von ihm aus. Auch der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug verteidigt das Recht auf Ausgang.

Ein psychisch kranker Straftäter ist nach einem Freigang weiter auf der Flucht. Der 67-jährige war am Sonntag nach dem Ausgang nicht in die geschlossene Psychiatrie in Köln zurückgekehrt. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR), Träger der Einrichtung, geht aber von keiner akuten Gefahr durch den Patienten aus.