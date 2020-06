Landesamt für Statistik : Jeder zehnte NRW-Azubi hat ausländische Staatsangehörigkeit

Düsseldorf Rund 31.500 junge Frauen und Männer mit ausländischer Staatsangehörigkeit absolvierten Ende 2019 eine Ausbildung in Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Auszubildenden blieb mit etwa 300.000 konstant.

Die Zahl der ausländischen Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen ist gestiegen. Ende 2019 absolvierten rund 31.500 junge Frauen und Männern mit ausländischer Staatsangehörigkeit eine Ausbildung in NRW, wie das statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Das waren 8,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt blieb die Zahl der Auszubildenden mit rund 300.000 konstant (plus 0,2 Prozent). Während mehr junge Männer eine duale Ausbildung absolvierten (plus 1,5 Prozent), waren es nur noch 104.000 Frauen (minus 2,3 Prozent).