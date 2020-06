Drogen und Sozialbetrug : Nach Clan-Razzia 32 Beschuldigte in Düren

Düren Sozialbetrug im großen Stil, Drogen- und Menschenhandel – die Liste der Vorwürfe gegen einen Familienclan aus Düren ist lang. Mit Abbruchfirmen sollen die Beschuldigten in den vergangenen sechs Jahren Umsätze in siebenstelliger Höhe erwirtschaftet haben.

Nach der Großrazzia gegen einen Familienclan aus Düren ermitteln die Behörden gegen 32 Verdächtige. Vorgeworfen werde dem türkischstämmigen Clan neben Drogen- und Menschenhandel auch Steuerhinterziehung, Sozialleistungsbetrug und das Veruntreuen von Arbeitslohn, teilten das Landeskriminalamt NRW, Zoll und Steuerfahndung zusammen mit der Staatsanwaltschaft Aachen am Mittwoch mit. Sieben Männer seien bei der Razzia am Dienstag festgenommen worden, gegen fünf lägen bereits Haftbefehle vor. Vier der Festgenommenen gehörten dem Clan an.

Ein 47-Jähriger Hauptbeschuldigter soll über Strohmänner Abbruch-Firmen geführt und damit allein in den vergangenen sechs Jahren Umsätze in siebenstelliger Höhe erwirtschaftet haben. Die Arbeiter seien in Osteuropa rekrutiert worden, sie hätten teils weniger als fünf Euro Stundenlohn bekommen. Die Mehrzahl der Beschäftigten sei nicht in der Sozialversicherung angemeldet worden. Gleichzeitig hätten der 47-Jährige und einige seiner Familienangehörigen über Jahre hinweg selbst unrechtmäßig Sozialhilfe in insgesamt „höherer fünfstelliger Größenordnung“ kassiert.