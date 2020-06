Zahlen des Landesamts für Statistik : Weniger Neugeborene und weniger Ehen in NRW

Düsseldorf In zwei Dritteln der Kreise und kreisfreien Städte hat das Landesamt für Statistik in NRW für 2019 einen Rückgang der Geburtenraten festgestellt. Auch die Zahl der Eheschließungen war 2018 höher.

Knapp 170.400 Kinder wurden 2019 in NRW geboren. Die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent und knapp 2.760 Neugeborene gesunken, teilte das statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mit. Verglichen mit dem Tiefstand der Geburtenzahl im Jahr 2011 (knapp 143.100 Kinder) habe die Zahl 2019 allerdings um 19 Prozent höher gelegen.

Den höchsten prozentualen Geburtenanstieg gab es der Statistik zufolge mit 4,4 Prozent in der Stadt Bottrop. Im Kreis Euskirchen hingegen sei mit einem Minus von 9,8 Prozent der höchste Rückgang der Geburtenzahl verzeichnet worden. Die regionale Betrachtung der Geburtenzahlen zeige, dass in 17 kreisfreien Städten und Kreisen die Zahl der Neugeborenen gestiegen und in 35 kreisfreien Städten und Kreisen sowie in der Städteregion Aachen gesunken sei.