Ausbildungsplätze in Mönchengladbach : In diesen Berufen sind noch Lehrstellen frei

Auch in Autowerkstätten werden in Mönchengladbach noch Auszubildende gesucht. Foto: dpa/Sina Schuldt

Mönchengladbach In Mönchengladbach gibt es noch mehr als 800 freie Ausbildungsplätze, auch in den beliebtesten Berufen. Unterdessen wird bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Prüfungsbetrieb wieder aufgenommen.

Die Arbeitslosigkeit in Mönchengladbach ist zwar sprunghaft angestiegen in der Corona-Krise. Trotzdem haben Schulabgänger, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, noch immer gute Chancen. Denn noch sind in Mönchengladbach mehr als 800 Ausbildungsstellen frei, wie die Agentur für Arbeit mitteilte. Im benachbarten Rhein-Kreis Neuss sind es weitere 1000 Stellen. Vor allem für angehende Kaufleute im Einzelhandel (148 Stellen), Verkäufer (106) und Fachkräfte für Lagerlogistik (83) gibt es noch reichlich Lehrstellen. Aber auch angehende Kaufleute für Büromanagement (69), im Groß- und Außenhandel (64), für medizinische Fachangestellte (52), Anlagenmechaniker für Sanitär-/Heizungs- und Klimatechnik (49), in der Systemgastronomie (47), für Kfz-Mechatroniker (43) und zahnmedizinische Fachangestellte (43) werden noch reichlich Bewerber gesucht.