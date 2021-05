Landwirte in NRW zufrieden : Auf Feldern reifen Spargel, Kohl und Kräuter

Das Wetter zeigt die kalte Schulter, aber einem Kohlkopf kann das nicht viel anhaben. Außer dem Spargel können nun weitere Gemüse und Kräuter auf den Feldern geerntet werden. Bei den Helfern hat sich die Lage entspannt.

Das Gemüse auf den Feldern gedeiht, die Ernte läuft an. „Es wächst jetzt sehr, sehr gut“, sagt Peter Muß vom Verband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn. Derzeit werden im Rheinland Salate und Kohlrabi geerntet, und immer neue Sorten kommen dazu: Spitzkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Kräuter, Rucola und Pak Choi zum Beispiel.„Jeden Tag wird es mehr“, sagt der Fachmann.

Wegen des kühlen Wetters sind die Erntemengen beim Spargel kleiner als im vorigen Jahr. Aber die Ernte verlaufe für die Erzeuger bislang zufriedenstellend, erklärte eine Sprecherin der Spargel-Straße NRW in Dortmund. Die Feiertage, an denen das Edelgemüse besonders oft aufgetischt wird, lägen gut verteilt und nicht so weit im Juni. Auch das kühle Wetter kommt dem Absatz entgegen: Denn dann wird weniger im Freien gegrillt. „Es wird halt eben gekocht“ - und zwar an Feiertagen oft Spargel - sagte Anke Knaup von der Vereinigung der Spargelanbauer Westfalen-Lippe.