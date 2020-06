30 Grad erwartet : Wetter in NRW noch ungemütlich - aber dann kommt der Sommer

Foto: Patrick Schüller 15 Bilder Dürre, Sonne, Regen - Wetterextreme in NRW 2020

Essen/Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen bleibt es am Donnerstag weiter eher ungemütlich - mit Starkregen und lokalen Gewittern. Aber es wird jetzt von Tag zu Tag schöner und schon in der kommenden Woche richtig warm.

Mit Schauern, Starkregen und lokalen Gewittern rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag im Tagesverlauf. Im Nordosten soll es gewittern und teilweise heftige Regenfälle geben. Im Südwesten des Landes lockere es sich etwas auf, doch auch hier könnten am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter aufziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad. In der Nacht zu Freitag soll sich die Wetterlage allmählich beruhigen.

„Es wird so langsam etwas schöner“, sagte die DWD-Meteorologin Jana Beck mit Blick auf das Wochenende. Am Freitag rechnet der Wetterdienst noch einmal mit Schauern bei Höchstwerten von 23 Grad und schwachem Wind. Samstag und Sonntag soll es größtenteils trocken und wolkig bleiben bei Temperaturen bis 25 Grad.

Am Mittwochabend hatten Gewitter mit Starkregen in Teilen des Landes für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. In Düsseldorf waren Einsatzkräfte vor allem wegen vollgelaufener Keller gefordert. Die Leitstelle der Feuerwehr registrierte bis zum späten Abend rund 150 unwetterbedingte Einsätze. In Mönchengladbach rückte die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume, loser Äste und beschädigter Telefonleitungen aus.

Damit soll es nun aber erstmal vorbei sein: „Es wird jetzt von Tag zu Tag wärmer“, sagt die Meteorologin. Der Höhepunkt wird erstmal in der kommenden Woche am Donnerstag erreicht - mit 30 Grad fast überall in NRW, wie sie sagt.

(hsr/dpa)