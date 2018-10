Hambacher Forst aktuell: Rechtsstreit um Rodung könnte laut Gericht noch Jahre dauern

Nach dem Demo-Verbot am Hambacher Forst hat NRW-Innenminister Herbert Reul an die Bevölkerung appelliert, am Samstag nicht dort zu protestieren. „Der An- und Abmarsch ist nicht sicher“, sagte Reul am Rande einer Pressekonferenz in Köln, wie die "Kölnische Rundschau" am Freitag berichtete. „Ich hoffe, dass die Menschen nicht kommen und an ihre eigene Gesundheit denken“.

Reul betonte demnach laut der Zeitung, es dürfe keine erneuten dramatischen Vorfälle wie bei der Love-Parade in Duisburg geben. Aus diesem Grund sollten die Menschen aus Sicherheitsgründen nicht in den Hambacher Forst reisen. Über das OVG-Urteil sagte der NRW-Innenminister der "Kölnischen Rundschau" zufolge: „Wir müssen nun in Ruhe schauen, wie es in dem Fall weitergeht“. Aber wenn nicht mehr gerodet werde, müsse dort auch keine Polizei mehr im Einsatz sein.