Eine Liebeserklärung : Ach, wär’ die Welt ein Dorf!

Manchem Städter mag sich die Schönheit des Lebens auf dem Land höchstens bei Dorffest und Kaiserwetter erschließen – doch das Beste ist der Alltag.

PROVINZ Das Leben in der Provinz ist nicht bloß schön – es macht seine Bewohner auch zu besseren Menschen. Eine Liebeserklärung an das Dorfleben.

Von Tobias Jochheim

Von glücklichen Hühnern sollen ja angeblich viele Eier stammen, doch bei meinen ist es Fakt. Die rechtmäßigen Besitzerinnen der Eier bestätigen es mir gackernd, wann immer ich bei ihnen vorbeikomme. Bis neulich war das fast täglich, denn die Federviecher lebten auf der Weide neben dem Wäldchen hinter meinem Garten. Kurz bevor ich Gefahr lief, die Hühner zu meinem Hausstand zu zählen, wurden sie sanft in ihren Bauwagen komplimentiert und auf eine andere, grünere Wiese gekarrt, ein paar hundert Meter weiter.

Davon haben alle etwas: Die Tiere bekommen Abwechslung und frisches Futter, der Bauer muss weniger Medikamente zufüttern, weil die Hühner eventuellen Parasiten schlicht davonfahren. Und die Kunden bekommen Bio-Eier, bezahlt auf Vertrauensbasis in die knallrote Kasse der Selbstbedienungsbude. Das funktioniert. Denn in Dörfern wie Nieukerk am Niederrhein kennt fast jeder jeden, im Zweifel um ein Vielfaches besser als ich, der mit der heutigen Hühnerbäuerin Caroline bloß ein gefühltes Jahrzehnt lang im selben Schulbus gefahren ist.

INFO Kleine Dörfer, große Dörfer Geographen unterscheiden als „echte Dörfer“ in erster Linie kleine (100 - 500 Einwohner) von mittelgroßen (bis 2.000 Einwohner) Dörfern. Große (bis 5.000 Einwohner) und sehr große Dörfer (mehr als 5.000 Einwohner) werden auch als „Großdorf“ und „Stadtdorf“ bezeichnet. Der Übergang zur Kleinstadt ist dabei fließend. Von Kleinstädten ist teils ab 5.000, teils auch erst ab 50.000 Einwohnern die Rede.

Gerade diese Dichte des sozialen Netzes war mir früher latent verdächtig. Als Jugendlicher will man seine Ruhe, um sein Ding zu machen, und das geht eben besser in der Anonymität der mehr oder weniger großen Stadt. Heute aber, im gesetzten Alter von 32 Jahren, brauche ich eine andere Art Ruhe – und habe erkannt, dass nichts über die dörfliche Solidarität geht. So kehrte ich nicht ohne Demut zurück an die Brust der Dorfgemeinschaft – und es ist, als wäre ich nie weggewesen. Buchstäblich. Erst neulich sagte die Dame von der Postagentur mit einem freundlichen Nicken gen Paket: „Kannste mitnehmen.“ Dieses Du hat Nullkommanull mit Respektlosigkeit zu tun. Es ist ein Willkommensgeschenk für den Jungen, der so regelmäßig da war, neulich, vor zehn, fünfzehn Jahren. Meinen Ausweis wollte sie natürlich nicht sehen.

Das Gegenteil von abgehängt

An all das dachte ich, als ich neulich etwas über www.nebenan.de las, eine gut gemeinte Website für Nachbarschaftshilfe, Gemeinschaftsförderung und Einsamkeits-Prävention. Die Betreiber freuen sich über 1,2 Millionen aktive Nutzer – in Dörfern allerdings werde das Angebot kaum angenommen. Eine Expertin für ländliche Regionalentwicklung mutmaßte tatsächlich, das liege daran, dass es in Dörfern oft an der technischen Infrastruktur mangele. Seit Wochen überlege ich, ob ich dieser Expertin ein Video meines Lachanfalls schicken soll, ultrahochaufgelöst und ruckelfrei über meinen Glasfaseranschluss.

Denn mein Dorf ist bleileibe nicht abgehängt. Dass es für Nieukerk auf www.nebenan.de keine digitale „Nachbarschaft“ gibt und im Nachbar-Ortsteil Aldekerk bloß wackere 14 Nutzer, liegt schlicht und ergreifend im Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Damit meine ich weniger die Existenz von Online-Diensten wie Facebook und Whatsapp, Ebay-Kleinanzeigen und Kalaydo. In einem funktionierenden Dorf trifft man sich schlicht auf der Straße und hilft einander auf dem kürzesten denkbaren Dienstweg mit Rat, Tat und Werkzeug-Verleih „auf Wiederhilfe“.

Die „meaningful interactions“ („bedeutsamen Begegnungen“), deren Zahl Mark Zuckerberg bei Facebook verzweifelt erhöhen will, finden hier am laufenden Band statt. Und wo echte Nachbarschaft blüht, kann einem die virtuelle gestohlen bleiben.

Hier reden die Menschen noch im echten Leben miteinander. Manchmal ermüdenderweise auch in Form von Tratsch und Klatsch, aber geschenkt. Im Grundsatz ist dieses miteinander im Gespräch bleiben doch etwas zutiefst Positives: Wer höflich fragt, bekommt auch höfliche Antworten, live sowieso, aber auch am Telefon – und wenn man Glück hat, sogar per Mail. Ich habe dieses Glück, und auch jenes, dass die Bauern der Umgebung mir nicht nur bei Bio-Eiern ein Angebot machen, das ich nicht ablehnen kann: Rund um die Uhr stehen auch Automaten mit den knuffigen Namen „Milchtankstelle“ und „Kartoffelkiste“ parat.

Schöner und wichtiger noch als das Grün und die Stille ist der Umgang

Diese frischen Lebensmittel, die würzige Luft und das viele Grün hier sind prächtig, das Pferdewiehern im Ohr statt Verkehrslärm und Martinshörner ein Traum. Der wahre Wert des Dorflebens aber liegt im Kitt, der die Gemeinschaft zusammenhält; im Umgang miteinander, oder, modern ausgedrückt, der Kommunikation.

Deren Ge- oder Misslingen hängt natürlich nicht an Einwohnerzahlen. Zwar gedeiht Sozialleben am Besten in überschaubaren Räumen; die „Dörfer“, von denen hier die Rede ist, können aber genauso gut Straßenzüge oder kleine Stadtteile sein. Das ist kein Zufall. Denn die Mitglieder kleiner Gemeinschaften werden sanft, aber immer und immer wieder darin bestärkt, nett zu ihren Mitmenschen zu sein – egal, ob die an der Kasse sitzen, auf dem Amt oder auf der Schaukel, die die eigene Nichte ebenso gern benutzen würde.

Hinter dem allgemeinen Grüßen und Gegrüßtwerden, dem unaufgesetzt herzlichen Plaudern, den ungezählten Fragen und Antworten, steht häufig echtes Interesse. Und dieser vernünftige Umgang führt auch zu einer sozialen Marktwirtschaft, die ihren Namen noch verdient. Denn das Dorf ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. Das imprägniert gegen die Nachlässigkeiten, die sich in der Anonymität einschleichen.

Wer beim örtlichen Bäcker, Metzger, Blumenladen, Spargelstand kauft und hiesige Handwerker beauftragt, erhält gute Qualität. Denn anders als in der Großstadt ist nicht eine schicke und bei Google prominent platzierte Website das wichtigste Kapital, sondern der gute Ruf. Wer schlampig arbeitet, wird abgestraft – und wer das für gute Arbeit geschuldete gute Geld spät oder gar nicht überweist, dem geht es ganz genauso. Dorfleben heißt: Verbrannte Erde hinterlassen ist keine Option.

All das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf mich selbst. Ich glaube zu spüren, wie mein Urvertrauen wieder wächst. Zunehmend schreibe ich mir selbst eine potenzielle Vorbildrolle für die Kinder in der Nachbarschaft zu. Immer öfter schwinge ich mich aufs Fahrrad, mit Helm. Man kann das spießig nennen, oder vernünftig. Uncool mag es sein, aber immer noch cooler als ein Schädel-Hirn-Trauma. Das droht im Dorf-Verkehr übrigens weit seltener als in der Stadt. Denn hier bringt jeder kleine Opfer, fährt ein wenig langsamer oder verzichtet, wenn es sein muss, sogar auf seine heilige Vorfahrt. Und alle gewinnen.

Das Dorf von heute vereint das Beste der Welten Provinz und Stadt

Sie glauben mir nicht? Okay. Aber auch die Experten der Bundeszentrale für politische Bildung schreiben: „Trotz starker Umbrüche in den sozialen Strukturen und eines historisch einmaligen Entagrarisierungsprozesses blieben die charakteristischen Sozialformen des Dorfes bestehen.“ Das Dorfleben im 21. Jahrhundert sei längst nicht mehr durch Knochenarbeit, gesellschaftliche Zwänge und Hierarchien geprägt, sondern vielmehr „durch ein deutliches Mehr an Pluralität, Optionen und Freiheit“. Durch Internet und Pendlerverkehr werde das Dorf dabei aber eben nicht zur Stadt – sondern vereine das Beste beider Welten.

Darin erkenne ich mein Dorf wieder. Hier geht es nicht um „Landlust“-Kitsch. Mein Dorf ist ein „locus amoenus“ (lieblicher Ort), wie er seit der Antike herbeifantasiert wird. Real existierend. Mit Glasfaseranschluss und glücklichen Hühnern. Und gnädig gegenüber denen, die erst kürzlich zugezogen sind. Wie meine Eltern vor knapp 35 Jahren.