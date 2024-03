Protest vor der Europawahl Fridays for Future ruft zu Demonstrationen am 31. Mai auf

Die Bewegung Fridays for Future ruft zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz am 31. Mai auf. Das sagte Sprecherin Annika Rittmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Aktivistin Luisa Neubauer betonte: „Die Klimakrise ist so gefährlich wie nie. Neue Studien zeigen: Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten aufheizt.“ Gleichzeitig sei Europa in keiner Weise angemessen auf die Folgen der Erhitzung vorbereitet, absehbar könnten Hunderttausende an Hitzewellen sterben.