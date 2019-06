Plage in Neuss : Teile des Südparks wegen Eichenprozessionsspinner gesperrt

Neuss In Neuss sind Teile des Südparks für die Bevölkerung gesperrt worden. Zahlreiche Bäume sind vom Eichenprozessionsspinner befallen.

Der Kontakt mit den Raupen oder auch nur vereinzelten Härchen kann zu Juckreiz, Bläschen und Ausschlägen führen. Auch sind Reizungen der Atemwege nicht ausgeschlossen. Das in den Brennhaaren enthaltene Nesselgift kann auch Schwindel und Fieber verursachen, in Ausnahmefällen droht sogar ein lebensgefährlicher allergischer Schock. In Eichen ziehen ältere Raupen des Eichenprozessionsspinners in langen Kolonnen auf Nahrungssuche, daher hat der Nachtfalter seinen Namen. Wie Sie sich vor dem Tier schützen können, lesen Sie hier.