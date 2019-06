Tausende bei Protesten am Samstag : Aktivisten blockieren Bahnstrecke zu Kohlekraftwerk

Rommerskirchen „Ende Gelände“ im rheinischen Braunkohlerevier: Die Blockade der Bahnstrecke zum Braunkohlekraftwerk Neurath in Grevenbroich dauert auch am Samstagvormittag an. Es gab einen ersten Zwischenfall.

Nachdem Aktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ eine Polizeikette durchbrachen, setzten die Beamten nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. „Aus dem Aufzug, der vom Gut Aspernschlag in Richtung Kraftwerk Niederaußem unterwegs ist, hat sich eine Personengruppe gelöst und eine Polizeikette durchbrochen. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray“, twitterte die Polizei Aachen.

„Ende Gelände“ schrieb dazu ebenfalls bei Twitter: „Pfefferspray kann extrem gefährlich und sogar tödlich sein - warum wird es gegen Menschen eingesetzt, die für das Überleben der Menschheit kämpfen?“ In einem weiteren Tweet schrieb das Bündnis, man setze nun das um, „was wir in unseren Aktionstrainings geübt haben: besonnen und entschlossen die Polizei durchfließen, wenn sie sich uns in den Weg stellt“.

Mehrere hundert Klima-Aktivisten hielten zudem seit Freitagabend 18.30 Uhr im Bereich Rommerskirchen die Gleise besetzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen Ziel der etwa 800 Aktivisten ist laut dem Aktionsbündnis „Ende Gelände“, die Kohlezufuhr für das Kraftwerk zu unterbunden.

Die Besetzung der Gleise ist Teil der groß angelegten Proteste, mit denen noch bis Sonntag verschiedene Gruppen - darunter „Fridays for Future“ und die Initiative „Alle Dörfer bleiben!“ - gegen den Braunkohleabbau im Rheinischen Revier protestieren. Bereits am Freitag hatten sich bis zu 40.000 Menschen an einem ausgerufenen „Zentralstreik“ in Aachen beteiligt.

In Aachen blieb es am Freitag weitgehend ruhig. Allerdings besetzten am Nachmittag einige Aktivisten ein Gebäude, das laut Polizei als einsturzgefährdet gilt. Da sich die Aktivisten dort widerrechtlich aufhielten, wurden sie aufgefordert, das Haus zu verlassen. Als die Hausbesetzer dieser Aufforderung nicht nachkamen, räumten Polizisten gegen 19 Uhr das Gebäude. Fünf junge Leute wurden denmach festgenommen, 14 kamen vorübergehend in Gewahrsam.

Zudem wurden mehrere Gruppen von Aktivisten in Viersen, Bedburg und Hochneukirch gestoppt, weil sie nach Polizeiangaben versucht hatten, auf das Tagebaugelände vorzudringen. Bislang seien noch keine Personen in den Bereich des Tagesbaus gelangt, erklärte die Polizeisprecherin am Samstagvormittag auf epd-Anfrage. Ein Großaufgebot der Polizei sei vor Ort im Einsatz.

Für Samstag sind weitere Demonstrationen geplant. So soll es eine Menschenkette am von Abbaggerung bedrohten Ort Keyenberg geben. Auch eine Fahrrad-Demo, die von Erkelenz nach Keyenberg führt, ist vorgesehen. „Dieses Jahr erreicht die Klimagerechtigkeitsbewegung einen neuen Höhepunkt“, kündigte die Sprecherin des Bündnisses, Nike Mahlhaus, an. Wir berichten im Liveblog.

