Umweltschützer haben mehr als eine halbe Million Unterschriften gegen die Rodung des Hambacher Forstes gesammelt und am Donnerstag an die Landesregierung übergeben. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) nahm sie entgegen. Die 539.671 Unterschriften seien ein „sehr beeindruckendes Zeichen, was bei uns gehört wird. Wir nehmen das sehr, sehr ernst“, sagte die Ministerin. Die Unterschriften waren online von BUND, Campact und Greenpeace gesammelt worden.