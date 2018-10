Hambacher Forst - aktuell: Aktivisten blockieren Bahnstrecke - A4 wieder frei

Reporter Christoph Pauli hat mit Demonstranten an der besetzten Hambach-Bahn gesprochen. Demnach planen sie, dort die Nacht zu verbringen. Rund 3000 Aktivisten blockieren seit dem Mittag die Hambach-Bahn. Nach Angaben des Bündnisses "Ende Gelände" beteiligen sich am Samstag mehr als 6.500 Teilnehmer am "zivilen Ungehorsam".