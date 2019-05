Gegenproteste anbgekündigt : Polizei erwartet auch Linksautonome bei Rechten-Demo in Dortmund

Dortmund In Dortmund will die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ marschieren. Mehrere Gegendemos sind angekündigt. Die Polizei hat viele Beamte im Einsatz.

In Dortmund rüsten sich die Einsatzkräfte für mehrere Demonstrationen am Samstag. Ein bürgerliches Bündnis mit 500 angemeldeten Teilnehmern will gegen einen Marsch der rechtsextremen Partei „Die Rechte“ am Mittag (13.30 Uhr) protestieren.