Nach Missbrauchsfällen auf Campingplatz : Lügde-Opfer fühlen sich durch Briefe geoutet

Bielefeld Im Missbrauchsfall von Lügde fühlen sich Familien von Opfern laut Medienbericht durch Post der NRW-Opferschutzbeauftragten geoutet. Die Nachbarschaft habe so ihre Identität ertfahren, heißt es.

Als Konsequenz werde ihr Büro künftig das Prozedere ändern, kündigte Auchter-Mainz an. „Bei Opfern in kleinen Orten werden wir in Zukunft neutrale Briefumschläge verwenden.“ In größeren Städten gebe es offenbar kein Problem, denn weder nach der Silvesternacht von Köln noch nach der Amokfahrt von Münster habe es Beschwerden von Opfern gegeben, die sie angeschrieben habe.