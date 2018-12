Von illegalem Autorennen bis „Horrorhaus“: Die Prozesse des Jahres in NRW

Die Prozesse des Jahres in NRW

Düsseldorf Der Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn, das Horrorhaus von Höxter oder der Medikamentenskandal um einen Bottroper Apotheker: Diese Prozesse haben in NRW 2018 Schlagzeilen gemacht.

Brutale Angriffe, tragische Schicksale - und manchmal bleiben Verbrechen auch ungesühnt: An den Gerichten in NRW geht es jeden Tag um die Suche nach der Wahrheit und um das Finden der gerechten Strafe. 2018 sind einige Fälle besonders in Erinnerung geblieben: