Gewalt in der Düsseldorfer Altstadt : 25-Jähriger schwebt nach Messerstecherei nicht mehr in Lebensgefahr

I m Isla de Cuba an der Bolkerstraße in Düsseldorfer Altstadt ereignete sich in der Nacht zu Sonntag die Messerattacke. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Nach einer Messerstecherei in der Düsseldorfer Altstadt am frühen Sonntagmorgen schwebt der verletzte 25-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei hatte fünf Männer wegen dringenden Tatverdachts festgenommen, musste sie nun aber wieder auf freien Fuß setzen.

Einen Tag nach einem Messerangriff auf einen 25-Jährigen in einem Club in der Düsseldorfer Altstadt hat sich der Gesundheitszustand des Verletzten stabilisiert. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der junge Mann schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, befindet sich aber immer noch zur stationären Behandlung in einer Klinik.

Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Polizei ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Fünf junge Männer, die die Polizei am Sonntagmorgen in Tatortnähe festgenommen hatte, sind nun wieder freigekommen. Der dringende Tatverdacht habe sich bei keinem von ihnen erhärtet, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag. Die Ermittlungen gingen aber weiter.

Die Mordkommission werte derzeit Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras aus, die die Polizei in der Altstadt installiert hat, sagte ein Polizeisprecher. Die Tat selbst hatte sich aber im Club ereignet.

In der Nacht zum Sonntag war in dem Club Isla de Cuba in der Bolkerstraße ein 25-Jähriger mit einer Gruppe junger Männer in Streit geraten und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Polizisten retteten ihn am Tatort vor dem Verbluten. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sein Zustand war bei Einlieferung in die Klinik zunächst kritisch. Am Montag hatte er sich stabilisiert. Lebensgefahr bestand nicht mehr.

Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln wegen versuchten Totschlags. Zum Tatmotiv und dem Verbleib der Tatwaffe wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nichts sagen. In der Düsseldorfer Altstadt ist es in diesem Jahr bereits mehrfach zu Messerattacken gekommen, obwohl sie Ende vergangenen Jahres zur Waffenverbotszone erklärt worden war.

Weiterhin werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei Düsseldorf unter Telefon 0211 8700.

(veke/dpa)