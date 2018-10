Brand bei Montabaur im ICE 511 nach Frankfurt: Fragen und Antworten zum Zugunglück

Montabaur Ein Feuer in einem ICE hat am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr bei Montabaur ausgelöst. Die Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt bleibt vorerst gesperrt. Die wichtigsten Fragen und Antworten des Tages.

510 Passagiere mussten den Zug auf freier Strecke verlassen. Ein mitfahrender Beamter der Bundespolizei hat die Evakuierung maßgeblich in die Hände genommen. Bundespolizei-Sprecher Christian Altenhofen schilderte, sein uniformierter Kollege an Bord habe den Rauch bemerkt und die Rettung eingeleitet. Die Schwierigkeit sei unter anderem gewesen, dass der Zug noch an der Stromleitung hing. Der Bundespolizist habe um diese Gefahr gewusst und auch im Blick gehabt, dass in der Gegenrichtung noch Züge unterwegs sein könnten. Er habe die Menschen in einem bestimmten Korridor und in eine bestimmte Richtung aussteigen lassen. Nach den Worten des Kreisfeuerwehrinspekteurs Werner Böcking waren zudem weitere Mitglieder von Hilfsorganisationen an Bord, sie konnten die Evakuierung routiniert begleiten. „Die Leute waren sehr diszipliniert, sehr ruhig“, sagte einer der Retter mit Blick auf die Passagiere. Außerdem habe man Glück gehabt mit dem Wetter - trocken und verhältnismäßig warm.