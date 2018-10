Sperrung der Bahnstrecke Essen-Duisburg in den Herbstferien

Duisburg/Essen Die Herbstferien werden für Bahnpendler im Ruhrgebiet mal wieder zur Geduldsprobe. Vollsperrung lautet das unschöne Wort, wieder zwischen Essen und Duisburg. Ab 23 Uhr fährt dort nichts mehr.

Die Deutsche Bahn sperrt am Freitagabend die zwischen Essen und Duisburg die Hauptstrecke im Ruhrgebiet. Im Fern- und Regionalverkehr wird es in den kommenden zwei Wochen Umleitungen und Zugausfälle geben. Zwischen Essen und Duisburg werden Expressbusse pendeln. Die Sperrung beginnt am Freitag um 23 Uhr und soll zum morgendlichen Berufsverkehr am 29. Oktober aufgehoben werden. Anlass für die Sperrung sind Bauarbeiten an mehreren Stellen.