Wesseling bei Köln: 23-Jähriger bei Messerstecherei lebensgefährlich verletzt

Wesseling Bei einer Messerstecherei zwischen zwei Männergruppen in Wesseling in der Nähe von Köln ist ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Sechs Männer zwischen 18 und 32 Jahren waren am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einen gewaltsamen Streit geraten, wie die Polizei Köln am Freitag mitteilte.