Zahlreiche Einsätze für Rettungskräfte : Sturmtief „Antonia“ richtet auch in Solingen Schäden an

Foto: Gianni Gattus 7 Bilder Sturm „Antonia“ sorgt für Schäden in Solingen

Solingen Seit Mittwochnacht musste die Feuerwehr 293 Einsätze abarbeiten. Montagfrüh beruhigte sich die Lage. Dennoch sind noch Sturmschäden zu beseitigen.

Hinter der Solinger Feuerwehr liegen anstrengende Tage – denn tatsächlich befanden sich die Einsatzkräfte beinahe in einem dauerhaften Ausnahmezustand. So rückten die Beamten der Berufsfeuerwehr sowie ihre Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr seit der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche bis einschließlich Montagfrüh, 1 Uhr, zu insgesamt 293 sturmbedingten Einsätzen im gesamten Stadtgebiet aus. Wobei nach dem Abflauen von Sturmtief „Antonia“ mit Beginn der neuen Woche nun zunächst einmal wieder etwas Ruhe einkehren dürfte.

Gleichwohl war in der Nacht zu Montag noch einmal voller Einsatz notwendig, um der Sturmschäden Herr zu werden. So waren am frühen Morgen noch immer knapp 50 Feuerwehrleute damit beschäftigt, die anfallenden Hilferufe sowie Alarmierungen abzuarbeiten – wie zum Beispiel am Pfaffenberger Weg in Richtung Hästen. Dort hatte „Antonia“ nämlich dafür gesorgt, dass ein Stück der Obus-Leitung zerstört wurde. Zunächst war ein Baum auf die Oberleitung gekippt, die dadurch auf einer Strecke von rund 200 Metern abgerissen wurde. Mit der Folge, dass jetzt zuerst einmal ermittelt werden muss, wie groß der Schaden wirklich ausfällt. Die Strecke am Pfaffenberger Weg könne möglicherweise über Tage hinweg nicht mehr von Obussen befahren werden, hieß es nach dem Einsatz bei der Feuerwehr.

Auf der L 74 zwischen Müngsten und Wuppertal-Sonnborn war ebenfalls ein Baum umgeknickt und ragte auf die Fahrbahn, derweil die Ittertalstraße zwischen Talblick sowie Haaner Straße bis in den Montag hinein nicht passierbar war. Und auch der Hohlenpuhler Weg war kurz vor der Einmündung Friedrichsaue am Montagmittag noch voll gesperrt. Der Sturm hatte dort eine große Eiche entwurzelt, die zunächst in einem anderen Baum hängenblieb und endgültig umzustürzen drohte. Die Stadt wollte den Baum am Montag entfernen und die Straße am späten Nachmittag die Straße wieder öffnen.

Die Bahn wiederum hatte aufgrund des heftigen Sturms am Sonntagabend ihren kompletten Regionalverkehr in ganz NRW eingestellt. Davon betroffen war zunächst auch die S-Bahn-Linie 1 zwischen Solingen in Düsseldorf. Zwar verbesserte sich die Lage anschließend, so dass der Bahnverkehr letztlich wieder aufgenommen werden konnte. Dennoch mussten Reisende in Nordrhein-Westfalen noch länger mit Beeinträchtigungen des Verkehrs rechnen. So war nach Angaben der NRW-Niederlassung der Deutschen Bahn in Düsseldorf auf etlichen Zugstrecken mit teilweise erheblichen Verspätungen der Bahnen sowie weiterhin mit Zugausfällen zu rechnen.

(irz)