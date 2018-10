Wuppertal: Mord an Tuana - Staatsanwalt fordert 14 Jahre Haft für 19-Jährigen

Staatsanwalt fordert 14 Jahre Haft für Mord an Tuana

Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Landgericht in Wuppertal (Symbolbild). Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Wuppertal Der Körper der zweijährigen Tuana war übersät mit Spuren von Gewalt. Die letzten Stunden vor ihrem Tod waren ein Martyrium, sagt der Staatsanwalt. Für ihren Mörder sollte man eine Ausnahme machen - und über die Höchststrafe hinausgehen.

Für die qualvolle Ermordung der kleinen Tochter seiner Lebensgefährtin soll ein 19-Jähriger für 14 Jahre hinter Gitter. Das hat der Staatsanwalt am Freitag am Wuppertaler Landgericht gefordert. Die zweijährige Tuana war gebissen, verbrüht und stranguliert worden. Die Tat sei so grausam, dass das Gericht wegen besonderer Schwere der Schuld über die eigentliche Höchststrafe von zehn Jahren im Jugendstrafrecht hinausgehen sollte, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt.